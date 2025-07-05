В КПРФ призвали внести телеканал «Спас» в реестр иноагентов из-за фильма про Ленина

Первый секретарь Новосибирского обкома КПРФ Анатолий Локоть предложил признать православный телеканал «Спас», снявший фильм «Мумия», иноагентом, если подтвердится, что фильм создали на «иностранные деньги». Об этом политик заявил на XIX съезде партии.





«Политическая провокация с показом киномерзости «Мумия» показала, что нам надо сначала разобраться в своем доме. <…> «Мумия» — это удар не по партии, «Мумия» — это удар в спину России, удар по будущему России», — сказал Локоть (цитата по РБК).





По словам политика, он выяснил, что создание фильма не финансировалось за счет бюджетных средств. Также Локоть не исключил, что «Мумию» могли снять на деньги, поступившие из-за рубежа.





Он предложил поручить Центральному комитету разобраться в этом вопросе. Если выяснится, что в финансировании этого фильма есть «иностранные деньги», то нужно добиться признания канала «Спас» иноагентом, добавил Локоть.





«Настало время и подходящий момент признать антисоветизм экстремистской идеологией со всеми вытекающими отсюда выводами», — заключил политик.





Премьера документального фильма «Мумия», снятого Андреем Афанасьевым, прошла в конце июня. Как указывается на сайте «Спаса», картина представляет собой «историю Мавзолея Ленина, его оккультных корней, духовных смыслов, которые вложены в этот объект его создателями».





В аннотации отмечается, что фильм ищет ответ на вопрос о том, зачем понадобилось обожествлять того, кто сам был богоборцем.