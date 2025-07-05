Великобритания объявила о восстановлении дипотношений с Сирией

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми объявил о восстановлении дипломатических отношений между странами, следует из заявления британского ведомства.





Лэмми посетил Дамаск, где встретился с сирийским временным президентом Ахмедом аш-Шараа и министром иностранных дел страны Асадом аш-Шайбани. В МИД отметили, что это первый визит британских официальных лиц за последние 14 лет.





Целью поездки британского министра стала необходимость подчеркнуть «важность инклюзивного политического перехода Сирии» и гарантировать сирийскому народу дальнейшую поддержку со стороны Лондона.





Британия решила предоставить Организации по запрещению химического оружия дополнительно два миллиона фунтов стерлингов (2,7 миллиона долларов), добавил Лэмми. Средства будут направлены на «ликвидацию химического оружия» в Сирии.





Лондон также направит Сирии 94,5 миллиона фунтов (130 миллионов долларов) на гуманитарную помощь. Финансирование будет выделено и на борьбу с нелегальной миграцией и другие планы правительства.