Илон Маск объявил о создании своей политической партии «Америка»

Американский предприниматель и один из самых богатых людей планеты Илон Маск заявил, что создал свою политическую партию под названием «Америка».





По словам бизнесмена, он планирует сосредоточиться на том, чтобы партия занимала всего по два-три места в сенате и 8-10 мест в палате представителей.





«Учитывая минимальный перевес в законодательных органах, этого будет достаточно, чтобы стать решающим голосом по спорным законам», — считает Маск.





Он написал, что партия «Америка» основана, «чтобы вернуть свободу». Маск заявил, что изменил свое мнение о президенте Дональде Трампе. По мнению миллиардера, его политика «ведет к увеличению дефицита бюджета страны».





Ранее Маск в своей соцсети опубликовал опрос, где поинтересовался у подписчиков, нужна ли американцам третья партия. В результате эту идею поддержали 65% пользователей.