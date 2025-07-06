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В Забайкалье самолет АН-2 совершил жесткую посадку
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10 человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии undefined
Новости

В Забайкалье самолет АН-2 совершил жесткую посадку

10 человек госпитализированы, трое — в тяжелом состоянии

В Читинском районе Забайкальского края самолет АН-2 совершил жесткую посадку. Пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.


Губернатор региона Александр Осипов рассказал, что с места ЧП госпитализированы девять человек. Он уточнил, что трое из них находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. Позже стало известно о 10 пострадавших.


По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной жесткой посадки самолета стала неисправность двигателя. 


В сентябре 2024-го самолет Ан-2 проходил испытательный полет и рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Подмосковья. Погибли двое пилотов. 

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#ан-2 #самолет #забайкалье #жесткая посадка
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