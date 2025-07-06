В Забайкалье самолет АН-2 совершил жесткую посадку

В Читинском районе Забайкальского края самолет АН-2 совершил жесткую посадку. Пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.





Губернатор региона Александр Осипов рассказал, что с места ЧП госпитализированы девять человек. Он уточнил, что трое из них находятся в тяжелом состоянии, однако угрозы жизни нет. Позже стало известно о 10 пострадавших.





По информации Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, причиной жесткой посадки самолета стала неисправность двигателя.





В сентябре 2024-го самолет Ан-2 проходил испытательный полет и рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино Рузского городского округа Подмосковья. Погибли двое пилотов.