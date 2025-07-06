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Минобороны России: Силы ПВО за ночь сбили 120 беспилотников ВСУ
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Дроны перехвачены над 11 регионами, больше всего — над Брянской областью undefined
Новости

Минобороны России: Силы ПВО за ночь сбили 120 беспилотников ВСУ

Дроны перехвачены над 11 регионами, больше всего — над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 120 беспилотников над 11 регионами страны, сообщила пресс-служба Минобороны.


30 дронов сбили над Брянской областью, 29 — над Курской, 18 — над Орловской, 17 — над Белгородской, 13 беспилотников перехватили над Тульской областью. 


По данным ведомства, четыре БПЛА сбили над Калужской, три — над Ленинградской, по два — над Смоленской и Новгородской и по одному над Тверской областью, а также в акватории Азовского моря.


Тульский губернатор Дмитрий Миляев сообщал, что в результате падения обломков беспилотника повреждения получил один дом. По информации главы региона, никто не пострадал. 

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#пво #минобороны рф #сво #атака беспилотников
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