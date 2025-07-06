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В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины»
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Трагедия случилась из-за «сложных погодных условий» undefined
Новости

В Мурманской области погибли два участника забега «Хибины»

Трагедия случилась из-за «сложных погодных условий»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил, что погибли два участника забега «Хибины». Это произошло из-за «сложных погодных условий», отметил он. 


«От имени всех жителей региона выражаю глубокие соболезнования их родным и близким», — написал глава региона в Telegram-канале.


Всем, кто находился на маршруте трейла, была оказана необходимая помощь, добавил Чибис. Мероприятие было организовано частной компанией.


По данным Telegram-каналов, погибшие — 47-летний москвич и 61-летняя петербурженка. Предварительно, еще двое пострадавших госпитализированы в состоянии средней тяжести.


СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.


В апреле два бегуна скончались во время полумарафона в Алма-Ате. 84-летний мужчина упал на первом километре, второй, 21-летний, потерял сознание на 16-м километре. Оба скончались до приезда скорой помощи, их не смогли реанимировать, сообщили организаторы спортивного мероприятия. 

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#мурманская область #погибшие #андрей чибис
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