Семья погибшего экс-министра Романа Старовойта не обращалась за помощью в организации похорон в РПЦ

Близкие погибшего экс-министра Романа Старовойта не обращались за помощью в организации похорон в Санкт-Петербургскую епархию Русской православной церкви. Об этом Daily Storm заявил секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич.





«Это не дела епархии, это семейные дела. К нам никто из родственников не обращался», — рассказал священнослужитель.





По данным СМИ, семья усопшего не стала организовывать церемонию отпевания. Протоиерей Сергий Куксевич уточнил, что родственники совершившего самоубийство при желании провести отпевание должны предоставить необходимые документы.





«Они предоставляют документ о том, что произошло: несчастный случай, больной человек был или помогли ему. Должны быть документы, и на их основании принимается решение правящим метрополитом, отпевать его или нет, заочно или на кладбище. В храме таких людей однозначно не отпевают», — подчеркнул секретарь епархии Петербурга.





На кадрах с церемонии погребения Старовойта видно, что его хоронят на общей части кладбища, а на могилу установили крест. В многочисленных источниках в Сети пишут, что это не соответствует традиционным канонам православия в вопросе погребения совершивших суицид.





«Сейчас уже у людей такого строгого решения нет. Все решения принимают родственники», — объяснил ситуацию с местом захоронения Куксевич.





На вопрос про уместность установки креста на могилу покончившего с собой человека протоиерей отказался отвечать. Однако замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заверил Daily Storm, что «крест ставят на могилу любого крещеного человека».





Похороны бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта прошли на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Место захоронения находится рядом с часовней Ксении Петербургской. Проститься со Старовойтом пришли его близкие и коллеги. На похороны приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак и руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов.