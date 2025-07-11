Путину подарили картину на обломках ЗРК с надписью «Белгород не сдается»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время встречи с президентом Владимиром Путиным передал ему необычный подарок — картину местной художницы, выполненную на осколках боеприпаса от зенитного ракетного комплекса С-400. На ней написано: «Белгород не сдается».





«Владимир Владимирович, для нас ПВО стала нормой жизни. <...> Война настолько сильно внутренне проникает во все уголки. <...> Тяжелые испытания на приграничных жителей выпали. Одна из девушек, художница, на осколках С-400 стала рисовать эти картины», — пояснил Гладков.





После этого он пожар руку президенту и передал ему картину. Путин в свою очередь попросил Гладкова поблагодарить автора работы.





Несколько лет назад Владимир Путин позвонил восьмилетней девочке из Запорожской области Александре Титаренко, открытку которой глава государства выбрал на «Елке желаний». Президент поздравил девочку с Новым годом и попросил в подарок банку огурцов.