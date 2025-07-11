Собянин: Обновление жилого фонда в Москве будет поэтапным и планомерным

Мэр Сергей Собянин рассказал: чтобы Москва всегда была вечно молодым и современным городом, нужно не только застраивать промзоны или свободные площадки, но и думать над тем, как реновировать этап за этапом стареющую жилую застройку.





По его словам, задумывалось, что «многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придет коммунизм и это все перестроят. Коммунизма нет, дома остались».





Собянин отметил, что многие 9-12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских пятиэтажек, ведь сложно представить, что пятиэтажка рухнет.





«Там просто жить невозможно, но, по крайней мере, она будет стоять. А 12-этажный панельный дом — это немножко другая история, это уже связано с безопасностью конструкций и так далее. Поэтому, конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов. И вообще, весь город, если мы хотим, чтобы этот город был всегда вечно молодым и современным, то в нем не только нужно застраивать промзоны или свободные площадки, возводя современные дома, а оставляя за своей спиной морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы», — сказал Собянин.





По его словам, в западных странах это решается по-другому: «Признали аварийный дом, всех выселили, до свидания». Собянин считает, что такие меры привели бы к градостроительному хаосу. По его мнению, работа по реновации должна быть планомерной.