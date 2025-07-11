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Почти миллиард рублей хотят отсудить у организаторов строительства линии обороны под Белгородом
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Чиновников и бизнесменов обвиняют в многомиллионных хищениях undefined
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Почти миллиард рублей хотят отсудить у организаторов строительства линии обороны под Белгородом

Чиновников и бизнесменов обвиняют в многомиллионных хищениях

Генпрокуратура России подала иск к организаторам строительства оборонительных сооружений в Белгородской области. С них требуют взыскать почти миллиард рублей, сообщает «Коммерсантъ».


Ответчиками по делу являются вице-губернатор Рустэм Зайнуллин (арестован в июне по делу о мошенничестве), экс-глава областного управления капстроительства Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин, Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Петряков, Новиков и Зимин также находятся под стражей, а Сошников фигурирует в деле как свидетель.


В 2022–2024 годах из федерального бюджета выделили 19,5 миллиарда рублей на возведение укреплений на границе с Украиной, включая опорные пункты, противотанковые заграждения и окопы. Подрядчиком выступало управление капстроительства под руководством Сошникова. По версии прокуратуры, чиновники «использовали служебное положение в личных целях», заключив с компаниями Петрякова и Боровлева 26 контрактов на 1,139 миллиарда рублей.


В итоге из этой суммы подрядчики получили около 925 миллионов рублей, часть которых через фирмы Зимина и Новикова перевели Зайнуллину. При этом «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» не выполнили обязательств по строительству, а сроки неоднократно переносились.


Ранее следствие установило, что Зайнуллин лично похитил минимум четыре миллиона рублей.

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#генпрокуратура #оборона #белгородская область
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