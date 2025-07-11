Почти миллиард рублей хотят отсудить у организаторов строительства линии обороны под Белгородом

Генпрокуратура России подала иск к организаторам строительства оборонительных сооружений в Белгородской области. С них требуют взыскать почти миллиард рублей, сообщает «Коммерсантъ».





Ответчиками по делу являются вице-губернатор Рустэм Зайнуллин (арестован в июне по делу о мошенничестве), экс-глава областного управления капстроительства Алексей Сошников, предприниматели Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин, Дмитрий Боровлев, а также компании «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв». Петряков, Новиков и Зимин также находятся под стражей, а Сошников фигурирует в деле как свидетель.





В 2022–2024 годах из федерального бюджета выделили 19,5 миллиарда рублей на возведение укреплений на границе с Украиной, включая опорные пункты, противотанковые заграждения и окопы. Подрядчиком выступало управление капстроительства под руководством Сошникова. По версии прокуратуры, чиновники «использовали служебное положение в личных целях», заключив с компаниями Петрякова и Боровлева 26 контрактов на 1,139 миллиарда рублей.





В итоге из этой суммы подрядчики получили около 925 миллионов рублей, часть которых через фирмы Зимина и Новикова перевели Зайнуллину. При этом «Регион Сибирь» и «Стройинвестрезерв» не выполнили обязательств по строительству, а сроки неоднократно переносились.





Ранее следствие установило, что Зайнуллин лично похитил минимум четыре миллиона рублей.