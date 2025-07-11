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Биткойн обновил исторический максимум
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Его стоимость превысила 118 тысяч долларов undefined
Новости

Биткойн обновил исторический максимум

Его стоимость превысила 118 тысяч долларов

Биткойн 11 июля установил новый исторический рекорд, превысив отметку в 118 тысяч долларов. Около 08:40 по московскому времени курс криптовалюты преодолел этот рубеж на площадке Binance.


Пиковые значения были зафиксированы в 09:05 по Москве. Так, на американской бирже Coinbase цена биткойна в паре с долларом достигла 118 438 тысяч долларов. На Binance в паре со стейблкойном USDT курс составил 118 404 тысячи долларов.


Этот рост стал продолжением ночного рекорда — в 00:20 по московскому времени биткойн впервые преодолел уровень в 116 тысяч долларов. 


Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов ранее заявил, что нужно идти за президентом США Дональдом Трампом в вопросе поддержки криптовалюты, и выступил за амнистию серого оборудования для майнинга.

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#биржа #криптовалюты #биткоин
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