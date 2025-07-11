Биткойн обновил исторический максимум

Биткойн 11 июля установил новый исторический рекорд, превысив отметку в 118 тысяч долларов. Около 08:40 по московскому времени курс криптовалюты преодолел этот рубеж на площадке Binance.





Пиковые значения были зафиксированы в 09:05 по Москве. Так, на американской бирже Coinbase цена биткойна в паре с долларом достигла 118 438 тысяч долларов. На Binance в паре со стейблкойном USDT курс составил 118 404 тысячи долларов.





Этот рост стал продолжением ночного рекорда — в 00:20 по московскому времени биткойн впервые преодолел уровень в 116 тысяч долларов.





Специальный представитель президента России по связям с международными организациями Борис Титов ранее заявил, что нужно идти за президентом США Дональдом Трампом в вопросе поддержки криптовалюты, и выступил за амнистию серого оборудования для майнинга.