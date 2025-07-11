«Научи дурака богу молиться»: Песков заявил о «перегибании палки» с патриотизмом в ряде СМИ

Некоторые отечественные СМИ в погоне за патриотическим содержанием своих материалов «перегибают палку», хотя сам тренд на патриотизм носит положительный характер, заявил журналу «Эксперт» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.





Он подчеркнул, что «в этом плане всего лишь за три года произошла сильная трансформация, концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика».





«Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица «Научи дурака богу молиться», — добавил Песков.





Он отметил, что «в целом рост патриотизма — это тенденция со знаком плюс». По словам Пескова, «чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято».





Он напомнил, что «частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране». Песков выразил мнение, что «патриотическая тенденция сохранится».





По его мнению, «быть патриотом — не великое достижение», а «нормальное человеческое состояние».