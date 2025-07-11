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«Научи дурака богу молиться»: Песков заявил о «перегибании палки» с патриотизмом в ряде СМИ
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В целом сам тренд носит позитивный характер, указал он undefined
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«Научи дурака богу молиться»: Песков заявил о «перегибании палки» с патриотизмом в ряде СМИ

В целом сам тренд носит позитивный характер, указал он

Некоторые отечественные СМИ в погоне за патриотическим содержанием своих материалов «перегибают палку», хотя сам тренд на патриотизм носит положительный характер, заявил журналу «Эксперт» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.


Он подчеркнул, что «в этом плане всего лишь за три года произошла сильная трансформация, концентрация материалов с патриотическим содержанием или тональностью очень велика». 


«Кто-то даже перегибает палку, но всегда найдутся те, к кому применима пословица «Научи дурака богу молиться», — добавил Песков. 


Он отметил, что «в целом рост патриотизма — это тенденция со знаком плюс». По словам Пескова, «чувство любви к России, гордости за нее у большинства людей было всегда, но во многих СМИ продвигать такую повестку было не принято». 


Он напомнил, что «частью редакционной политики ряда российских медиа было выражение скепсиса по отношению к собственной стране». Песков выразил мнение, что «патриотическая тенденция сохранится». 


По его мнению, «быть патриотом — не великое достижение», а «нормальное человеческое состояние». 

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#сми #патриотизм #дмитрий песков
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