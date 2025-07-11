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Пожарный погиб в Туле при устранении последствий атаки ВСУ
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У него остались жена и девятилетний сын undefined
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Пожарный погиб в Туле при устранении последствий атаки ВСУ

У него остались жена и девятилетний сын

Сотрудник МЧС, инструктор-пожарный Илья Ковалев погиб во время устранения последствий атаки ВСУ на Тулу 11 июля. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.


«Старший прапорщик внутренней службы Илья Ковалев прослужил в системе 16 лет. Неоднократно был отмечен ведомственными наградами. У него остались жена и девятилетний сын», — говорится в сообщении.


В МЧС рассказали, что за многолетнюю службу мужчина спас много жизней при ликвидации пожаров. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.


Ранее губернатор Тульской области заявил о гибели одного человека в результате украинской атаки.

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