Один человек погиб при атаке дронов на Тульскую область, еще один ранен

Тульская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его информации, уничтожено 13 беспилотников.





Глава региона уточнил, что один человек погиб, еще один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.





Миляев выразил соболезнования родным и близким погибшего, а также обратил внимание, что опасность атаки БПЛА все еще сохраняется.





В Минобороны подтвердили количество перехваченных дронов. Также в ведомстве сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Больше всего БПЛА (53) было сбито над территорией Курской области.