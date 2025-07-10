Рубио подтвердил, что США не принимали решение прекратить поставки оружия Украине

Властями США не было принято политического решения прекратить поставки оружия и военной техники Украине. Это подтвердил Марко Рубио, госсекретарь и временно исполняющий обязанности помощника президента Дональда Трампа по национальной безопасности.





«Это был обзор. Пентагон постоянно изучает состояние арсеналов, особенно после боевых действий, таких, как те, что были с нашим участием на Ближнем Востоке. То есть не было политического решения не передавать вооружения Украине», — сказал он.





Рубио отметил, что «это был обзор, в ходе которого определенные боеприпасы были временно поставлены на паузу».





В начале июля The Economist со ссылкой на украинских чиновников писал, что Вашингтон полностью прекратил поставки оружия на Украину, а не частично.





По словам официальных лиц, в ночь на 1 июля Пентагон развернул грузовые самолеты, доставляющие вооружение на европейские базы, откуда их должны были перевезти по суше на Украину. Власти в Киеве считают, что прекращением помощи Вашингтон подталкивает Украину к политическим уступкам.





В Госдепе сказали: приостановка поставок оружия Киеву не означает, что американцы полностью прекращают оказание военной помощи. Politico писало, что причиной паузы в поставках ракет-перехватчиков Patriot, артиллерийских снарядов и других боеприпасов стала нехватка собственных запасов США, которую выявили после проверки.