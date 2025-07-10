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ТАСС: Директора МХАТ имени Горького Кехмана обвинили в растрате и отпустили под подписку о невыезде
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Долг бизнесмена по кредитным платежам превысил 17,8 миллиарда рублей undefined
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ТАСС: Директора МХАТ имени Горького Кехмана обвинили в растрате и отпустили под подписку о невыезде

Долг бизнесмена по кредитным платежам превысил 17,8 миллиарда рублей

Директора МХАТ имени Горького Владимира Кехмана обвинили в растрате и отпустили под подписку о невыезде, сообщает ТАСС. Дело о коррупции связано с реконструкцией старой сцены театра. 


Ранее сегодня стало известно, что Кехмана отпустили из СК после допроса. 9 июля поступали сообщения об обысках у директора. Процессуального статуса у него, как утверждалось, тогда не было.


Кроме того, из материалов ФССП стало известно, что у Кехмана накоплен долг по кредитным платежам на сумму более 17,8 миллиарда рублей.


Ранее Кехман уже был фигурантом дела о мошенничестве. В 2012 году его компания JFC объявила себя банкротом, после чего ряд банков обвинили менеджеров компании в хищении кредитных денег. Общая сумма претензий превышала 18 миллиардов рублей.


Дело слушалось в Москве и Лондоне, так как ключевые трасты находились в юрисдикции Великобритании. В 2017 году в России дело прекратили в связи с истечением срока давности. Лондонский суд в 2018 году признал Кехмана виновным в мошенничестве.

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#растрата #мхат #владимир кехман
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