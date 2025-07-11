Трамп анонсировал «важное заявление» по России

Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News заявил, что 14 июля, в понедельник, выступит с «важным заявлением» по поводу России. Окончательное решение о введении новых санкций против Москвы остается за ним, обратил внимание американский лидер.





Он в очередной раз признался, что «разочарован в России». «Но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — добавил Трамп.





«Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал американский президент, но не привел подробностей.





10 июля глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Куала-Лумпур на полях форума Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Рубио после сообщил, что Лавров представил новый подход к разрешению украинского конфликта. Предложения российского министра будут доведены до президента Трампа, подчеркнул глава Госдепа.