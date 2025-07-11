Мошенники открыли охоту на россиян после выхода популярного сериала «Игра в кальмара»

Мошенники готовят волну атак на россиян на фоне ажиотажа вокруг выхода третьего сезона популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара». Об этом рассказали в компании по управлению цифровыми рисками BI.ZONE.





Для обмана россиян мошенники создают сайты, на которых предлагают скачать новые серии или установить вредоносное программное обеспечение для просмотра сериала. Также можно купить якобы подписку на все серии без рекламы и в высоком качестве. Так, за последнее время было обнаружено 175 сайтов, на которых якобы размещены новые эпизоды сериала.





«Обман на фоне ажиотажа вокруг громких релизов — отработанный мошеннический сценарий», — передает ТАСС.





Первый сезон «Игры в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и сразу стал популярным во всем мире. Третий сезон, который вышел недавно, уже установил рекорд по количеству просмотров за первую неделю со дня выхода. За первые три дня сериал посмотрели 60,1 миллиона зрителей по всему миру.





После выхода первого сезона в Сети появился фейковый SquidToken по мотивам сериала.