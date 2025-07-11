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В Санкт-Петербурге начались похороны экс-министра транспорта Старовойта
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Проститься с ним приехали родные и коллеги undefined
Новости

В Санкт-Петербурге начались похороны экс-министра транспорта Старовойта

Проститься с ним приехали родные и коллеги

Похороны бывшего министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта начались в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.


Бывшего министра похоронят на Смоленском кладбище, место захоронения находится рядом с часовней Ксении Петербургской. Агентство также поделилось кадрами с церемонии. На них видно, что гроб установили на специальном подиуме под тентом.


Проститься со Старовойтом пришли его близкие и коллеги. На опубликованных видео сначала к гробу подошла пожилая женщина, а после молодая девушка — вероятно, одна из дочерей умершего. Также на похороны приехали губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак и руководитель АвтоВАЗа Максим Соколов.


Роман Старовойт родился в Курской области, однако значительную часть своей жизни провел в Санкт-Петербурге. 


Днем ранее церемония прощания со Старовойтом состоялась в Москве, там были замечены некоторые члены правительства. В Кремле уточнили, что президент Владимир Путин не смог приехать из-за рабочего графика.

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#санкт-петербург #похороны #старовойт
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