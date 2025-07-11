Собянин: Ежегодно в Москве будет открываться от четырех до шести станций метро

Каждый год в Москве будут запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы — построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.





Он подчеркнул, что новые линии станут доступны для сотен и сотен тысяч жителей, которые на сегодняшний день не имеют метро в шаговой доступности.





По словам Собянина, Москва создала новую транспортную систему, которая охватила столицу и ближайшие города Подмосковья и работает как часы.





В столице за последние годы ввели в строй порядка 260 станций рельсового транспорта, двигаться дальше такими громадными темпами нет необходимости, указал мэр.





Он рассказал, что станцию «Достоевская» на Кольцевой линии метро достроят к 2030 году. Подвижной состав на Ярославском направлении МЖД полностью заменят за несколько лет, а Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году.