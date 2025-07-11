В Шебекино дрон ударил по жилому дому, погибла мирная жительница

Мирная жительница погибла в городе Шебекино Белгородской области при ударе украинского беспилотника по частному дому. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.





Он уточнил, что женщина скончалась на месте до приезда бригады скорой помощи. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибшей.





Вследствие прилета БПЛА в одном частном доме пробита кровля, на территории другого домовладения повреждены хозяйственные постройки, указал губернатор. Он добавил, что посечены осколками два автомобиля.





Оперативные службы работают на местах, отчитался Гладков.





10 июля глава региона сообщал, что в Белгороде осколками сбитого БПЛА ранило двух человек. По его словам, осколочные ранения в области грудной клетки получили мужчина и женщина. Их доставили в городскую больницу №2.