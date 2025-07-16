Боец ММА Тимур Хизриев получил несколько пулевых ранений при нападении в Махачкале

В Махачкале произошло вооруженное нападение на известного бойца смешанных единоборств Тимура Хизриева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах Дагестана.





Двое нападавших произвели около 10 выстрелов из травматического оружия во дворе жилого дома. 29-летний спортсмен, на счету которого 18 побед без поражений, получил не менее пяти пулевых ранений, но без проникающих повреждений. Хизриеву была оказана медицинская помощь, сейчас его жизни ничего не угрожает.





Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. В настоящее время нападавших ищут. В республиканской прокуратуре рассказали, что нападавшие действовали по предварительному сговору. ТАСС уточняет, что одним из них был знакомый спортсмена, с которым он раньше общался.





Ранее сообщалось, что в Нальчике неизвестный напал на наряд дорожно-патрульной службы.