Коллегия судей разрешила возбудить уголовное дело против военного судьи Тришкина по запросу Бастрыкина

Всероссийская квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила Следственному комитету возбудить уголовное дело в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда Альберта Тришкина. Об этом сообщает ТАСС.





Согласно решению коллегии, дело будет возбуждено по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений, по мотивам ненависти к социальной группе с применением оружия.





Следователи выяснили, что в августе 2024 года Тришкин, находясь за рулем Hyundai Santa Fe в Ленинском районе Подмосковья, вступил в конфликт с таксистом Ахмаджиевым, который случайно заблокировал его машину. В ходе ссоры судья выстрелил из незарегистрированного травматического пистолета, ранив водителя в бедро.





Сам Тришкин объяснил свои действия подавленным эмоциональным состоянием из-за внесения в украинскую базу «Миротворец». Он предлагал пострадавшему 600 тысяч рублей компенсации, однако таксист требовал от двух до пяти миллионов. Также Тришкин утверждает, что нашел пистолет за несколько дней до случившегося. Судья просил комиссию отказать в возбуждении дела, но коллегия удовлетворила представление председателя СК Александра Бастрыкина.





Альберт Тришкин был назначен судьей военного суда в 2016 году и специализируется на уголовных делах. Сейчас он рассматривает дело лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова*, которого обвиняют в оправдании терроризма.





*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.