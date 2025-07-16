Семь человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирской области

Семь человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.





ДТП случилось на 290-м километре федеральной трассы К17. По предварительным данным, в результате столкновения погибли семь человек, еще один получил травмы.





Прокуратура взяла под особый контроль установление всех обстоятельств аварии, включая возможные нарушения ПДД и техническое состояние транспортных средств. На место выехал прокурор Краснозерского района.





Прокуратура также опубликовала фото с места смертельного ДТП. На кадрах— две разбитые машины, а также лежащие на земле тела погибших.





Ранее сообщалось, что пять человек погибли и один пострадал в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе.