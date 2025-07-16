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Семь человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирской области
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Еще один пострадал undefined
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Семь человек погибли в ДТП с двумя автомобилями в Новосибирской области

Еще один пострадал

Семь человек погибли в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.


ДТП случилось на 290-м километре федеральной трассы К17. По предварительным данным, в результате столкновения погибли семь человек, еще один получил травмы.


Прокуратура взяла под особый контроль установление всех обстоятельств аварии, включая возможные нарушения ПДД и техническое состояние транспортных средств. На место выехал прокурор Краснозерского района.


Прокуратура также опубликовала фото с места смертельного ДТП. На кадрах— две разбитые машины, а также лежащие на земле тела погибших.


Ранее сообщалось, что пять человек погибли и один пострадал в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе.

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#дтп #новосибирская область #погибшие
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