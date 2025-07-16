США сожгут 500 тонн печенья, предназначавшегося для детей в Афганистане и Пакистане

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась уничтожить почти 500 тонн высококалорийного печенья, закупленного для детей Афганистана и Пакистана. Об этом сообщает The Atlantic со ссылкой на источники.





Партия печенья была приобретена еще при экс-президенте Джо Байдене через Агентство по международному развитию (USAID) за 800 тысяч долларов и с тех пор хранилась на складе в Дубае. После приостановки гуманитарных программ при Трампе сотрудники агентства неоднократно запрашивали разрешение на отправку груза, но ответа не получали. Тем временем срок годности продуктов подходит к концу.





«Администрация Трампа приказала сжечь продовольствие, вместо того чтобы направить его нуждающимся людям за рубежом... Эта еда предназначалась для детей в Афганистане и Пакистане, она превратится в пепел», — пишет издание.





Уничтожение партии обойдется американским налогоплательщикам еще в 130 тысяч долларов. Источники The Atlantic отмечают, что это беспрецедентный случай: раньше правительство США никогда не отказывалось от уже закупленного гуманитарного продовольствия.