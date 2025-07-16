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Российские таможенники задержали крупнейшую в этом году партию кокаина
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Наркотики были спрятаны в контейнерах с бананами undefined
Новости

Российские таможенники задержали крупнейшую в этом году партию кокаина

Наркотики были спрятаны в контейнерах с бананами

Сотрудники Федеральной таможенной службы России и Федеральной службы безопасности задержали крупнейшую в этом году партию наркотиков, спрятанную в контейнере с бананами. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.


В публикации говорится, что стоимость этой партии кокаина на черном рынке превышает 12 миллиардов рублей. Поставщиком оказалась южноамериканская преступная группировка, она планировала создать канал поставок в РФ. Однако благодаря полученной от иностранных спецслужб информации контрабанду удалось обнаружить.


Наркотики были спрятаны в скрытой полости под полом в контейнерах с бананами. Всего специалисты изъяли 820 брекетов с белым веществом. Было возбуждено уголовное дело, теперь наркодилерам грозит пожизненное лишение свободы.


Ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал на четыре месяца восемь россиян, задержанных по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений. 

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#наркотики #контрабанда #таможня
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