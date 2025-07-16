Российские таможенники задержали крупнейшую в этом году партию кокаина

Сотрудники Федеральной таможенной службы России и Федеральной службы безопасности задержали крупнейшую в этом году партию наркотиков, спрятанную в контейнере с бананами. Об этом сообщили в пресс-службе таможни.





В публикации говорится, что стоимость этой партии кокаина на черном рынке превышает 12 миллиардов рублей. Поставщиком оказалась южноамериканская преступная группировка, она планировала создать канал поставок в РФ. Однако благодаря полученной от иностранных спецслужб информации контрабанду удалось обнаружить.





Наркотики были спрятаны в скрытой полости под полом в контейнерах с бананами. Всего специалисты изъяли 820 брекетов с белым веществом. Было возбуждено уголовное дело, теперь наркодилерам грозит пожизненное лишение свободы.





Ранее сообщалось, что суд в Баку арестовал на четыре месяца восемь россиян, задержанных по подозрению в организации незаконного оборота наркотиков и совершении киберпреступлений.