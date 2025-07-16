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Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области
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Еще один человек пострадал undefined
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Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Еще один человек пострадал

Житель Белгородской области погиб в результате удара украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Еще один человек получил тяжелые ранения.


Атака произошла в районе хутора Первомайский Волоконовского района. По предварительным данным, украинский беспилотник целенаправленно атаковал легковой автомобиль. В результате прямого попадания молодой мужчина погиб на месте от полученных ранений.


«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.


Второй пострадавший, который был рядом с автомобилем, получил множественные осколочные ранения, минно-взрывную травму и баротравму.


Ему оказали первую помощь в Волоконовской центральной районной больнице, после пострадавший продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство также получило значительные повреждения при атаке.


Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Воронеж.

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#белгородская область #сво #бпла
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