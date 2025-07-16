Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Житель Белгородской области погиб в результате удара украинского беспилотника, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Еще один человек получил тяжелые ранения.





Атака произошла в районе хутора Первомайский Волоконовского района. По предварительным данным, украинский беспилотник целенаправленно атаковал легковой автомобиль. В результате прямого попадания молодой мужчина погиб на месте от полученных ранений.





«Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор.





Второй пострадавший, который был рядом с автомобилем, получил множественные осколочные ранения, минно-взрывную травму и баротравму.





Ему оказали первую помощь в Волоконовской центральной районной больнице, после пострадавший продолжит лечение амбулаторно. Транспортное средство также получило значительные повреждения при атаке.





Ранее сообщалось о 16 пострадавших в результате атаки дронов ВСУ на Воронеж.