Израильский удар по Генштабу ВС Сирии попал в прямой эфир и перепугал ведущую

Израильские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по зданию Генерального штаба Вооруженных сил Сирии в Дамаске. Взрыв попал в прямой эфир телеканала.





Ведущая, услышав громкий звук, испугалась и выбежала из студии.





Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по въездным воротам штаба. Атака произошла на фоне обострения ситуации в районе Суэйда на юге Сирии. Министр обороны Израиля Исраэль Кац в среду, 16 июля, предупредил о готовности нанести «болезненные удары», если сирийские власти не прекратят нападения на друзскую общину в этом регионе.





Несколько дней назад стало известно о нападении вооруженных бандформирований на друзские поселения. Дамаск позже объявил, что введет войска и полицию в пострадавшие районы для зачистки от бандформирований. В итоге в результате столкновений погибли более 30 человек и более 100 получили ранения.





В свою очередь лидеры друзских общин в Израиле начали массовую забастовку в поддержку единоверцев в Сирии.





Президент Ирана Масуд Пезешкиан 16 июня был ранен в результате удара Израиля по Тегерану во время заседания Высшего совета национальной безопасности.