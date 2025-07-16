Верховная рада Украины отправила в отставку Шмыгаля и его правительство

Верховная рада Украины приняла решение об отставке премьер-министра Дениса Шмыгаля и роспуске всего правительства. Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале.





За отставку проголосовал 261 депутат. Шмыгаль, занимавший пост премьера с марта 2020 года, подал заявление об отставке накануне, 15 июля. По информации украинских СМИ, он может занять должность министра обороны вместо Рустема Умерова, которого хотят назначить послом в США, передает РИА Новости.





Главной кандидатурой на пост нового премьер-министра называют первого вице-премьера и министра экономики Юлию Свириденко. Президент Владимир Зеленский уже подтвердил, что предложил ей возглавить правительство. Он также отметил, что опыт Шмыгаля может быть полезен в Минобороны.





*Внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.