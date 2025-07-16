Следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летнего призывника на Сахалине

На Сахалине возбуждено уголовное дело после гибели 19-летнего военнослужащего-срочника Данилы Миняйло. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона.





Расследование по статье о халатности, повлекшей смерть, начал 318-й военный следственный отдел. Параллельно военная прокуратура проводит собственную проверку обстоятельств происшествия.





Разбирательство началось после обращения брата погибшего к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. В правительстве Сахалинской области заявили, что официальных обращений от семьи не получали, но готовы оказать родственникам всю необходимую помощь. В настоящее время военные прокуроры проверяют как обстоятельства гибели, так и законность призыва молодого человека на службу.





Трагический инцидент произошел 7 июля в одной из воинских частей на Сахалине. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», молодой парень был призван 3 июля. Во время прохождения курса молодого бойца он получил тепловой удар IV степени с тяжелым обезвоживанием. Его срочно доставили в Южно-Сахалинск, но военнослужащий скончался в тот же день, не приходя в сознание.





Родственники погибшего утверждают, что хотя кардиолог ранее выявил противопоказания к физическим нагрузкам, призывная комиссия признала юношу полностью годным к службе.