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Следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летнего призывника на Сахалине
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Новобранец скончался после прохождения курса молодого бойца undefined
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели 19-летнего призывника на Сахалине

Новобранец скончался после прохождения курса молодого бойца

На Сахалине возбуждено уголовное дело после гибели 19-летнего военнослужащего-срочника Данилы Миняйло. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу правительства региона.


Расследование по статье о халатности, повлекшей смерть, начал 318-й военный следственный отдел. Параллельно военная прокуратура проводит собственную проверку обстоятельств происшествия.


Разбирательство началось после обращения брата погибшего к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и в администрацию президента. В правительстве Сахалинской области заявили, что официальных обращений от семьи не получали, но готовы оказать родственникам всю необходимую помощь. В настоящее время военные прокуроры проверяют как обстоятельства гибели, так и законность призыва молодого человека на службу.


Трагический инцидент произошел 7 июля в одной из воинских частей на Сахалине. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», молодой парень был призван 3 июля. Во время прохождения курса молодого бойца он получил тепловой удар IV степени с тяжелым обезвоживанием. Его срочно доставили в Южно-Сахалинск, но военнослужащий скончался в тот же день, не приходя в сознание.


Родственники погибшего утверждают, что хотя кардиолог ранее выявил противопоказания к физическим нагрузкам, призывная комиссия признала юношу полностью годным к службе.

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#уголовное дело #солдат-срочник #гибель солдата
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