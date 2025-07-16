Против шеф-редактора The Insider Олевского возбудили уголовное дело о работе с нежелательной организацией

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении шеф-редактора отдела новостей The Insider* Тимура Олевского. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.





Ему вменяют участие в деятельности нежелательной организации, статья предусматривает до четырех лет лишения свободы. Как пояснили в прокуратуре, основанием для возбуждения уголовного дела стало то, что Олевского уже привлекали к административной ответственности за участие в деятельности нежелательной организации. Последующая проверка показала, что журналист, находясь за границей, продолжает работать шеф-редактором The Insider.





«Посредством канала на видеохостинге Олевский принял участие в публикации трех видеозаписей, содержание которых направлено на продвижение антироссийской риторики, формирование негативного общественного мнения о внутренней и внешней политике Российской Федерации, а также дискредитацию органов государственной власти», — привели подробности в прокуратуре.





*Внесен в реестр иностранных агентов и признан нежелательной организацией.