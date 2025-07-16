«Фраза вырвана из контекста»: коллега заступилась за ученого, советовавшего россиянам покупать меньше колбасы в магазине

Ученый, говоривший, что россиянам надо вместо поездок за колбасой думать о местных ресурсах, как это делали крестьяне в прошлом, был неправильно понят. Об этом Daily Storm сказала коллега Владимира Пинаева Ирина Головачева. Она пояснила, что он имел в виду поддержу фермеров и развитие сельского хозяйства в регионах.





Ранее член рабочей группы по укреплению традиционных ценностей при Минприроды Владимир Пинаев на примере животного рассказал, как лучше пользоваться местными ресурсами. «Не надо в Москву за колбасой. Вот баран у вас пасется — пожалуйста, кушайте мясо. Шкурку сняли — пожалуйста, шапку. Несколько шкурок — это шуба. Крестьяне раньше так жили, уже все было до нас изобретено», — говорил ученый в интервью подкасту «Накопились токсины».





Но, как подчеркнула коллега Пинаева, фраза ученого, вырванная из контекста, не отражает сути беседы и той проблемы, которую он раскрыл в своей речи. По словам Головачевой, в ходе дискуссии обсуждались вопросы развития сельского хозяйства и животноводства в регионах. Пинаев указывал как раз на то, что в России есть возможности с учетом имеющегося опыта (традиционного хозяйства) и современного инновационного подхода прийти к самодостаточности регионов и импортозамещению, отметила она.





«Когда Владимир Евгеньевич говорил о баране — это относилось не к отдельному человеку, а к формированию агрокомплексов и поддержке фермеров, сельского хозяйства локального назначения, в регионах. «Московская колбаса» была олицетворением массового производства, которое способствует неоправданной цене при поступлении в регионы и нагрузке на окружающую среду при рассмотрении всего жизненного цикла продукта», — уточнила Головачева.





«А ведь экологическое благополучие и доступность качественных продуктов в каждой точке нашей страны входят в национальные цели развития России и отражены в Доктрине продовольственной безопасности», — напомнила член общественного совета базовой организации государств — участников СНГ по экологическому образованию.





Она также заметила, что Пинаев всегда отличался несгибаемым характером и является человеком слова, который следует своим принципам. «Такие люди часто становятся неугодными, но и вызывают повышенный интерес... иногда злобный. Только благодаря им идет развитие и слова становятся делом», — заключила она.