В Москве заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву

Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС.





«Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т.», — говорится в публикации.





В настоящее время телеведущая находится за пределами России.





В июле 2022 года Лазарева была признана иноагентом. 5 июня 2023 года Пресненский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тысяч рублей по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента».





В июне 2025 года МВД России объявило телеведущую в розыск по уголовной статье, однако по какой именно — не уточнялось.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.