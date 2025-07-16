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В Москве заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву
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Она проходит по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента undefined
Новости

В Москве заочно арестовали телеведущую Татьяну Лазареву

Она проходит по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента

Пресненский суд Москвы санкционировал заочный арест телеведущей Татьяны Лазаревой* по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Об этом пишет ТАСС.


«Судом заочно удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования о заключении под стражу обвиняемой Лазаревой Т.», — говорится в публикации.


В настоящее время телеведущая находится за пределами России.


В июле 2022 года Лазарева была признана иноагентом. 5 июня 2023 года Пресненский суд Москвы оштрафовал ее на 30 тысяч рублей по статье «Нарушение порядка деятельности иностранного агента». 


В июне 2025 года МВД России объявило телеведущую в розыск по уголовной статье, однако по какой именно — не уточнялось. 

 

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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#арест #иноагент #татьяна лазарева
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