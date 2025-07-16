Сын лидера азербайджанской диаспоры Екатеринбурга раскаялся в суде за то, что сбил росгвардейца

Сын руководителя азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Мутвалы Шыхлински, обвиняемый в применении насилия к представителю власти, заявил в суде о своем раскаянии. Его слова из зала суда передает корреспондент ТАСС.





«Не нарочно. Я не видел его, он находился справа от меня, впоследствии стало известно. Я глубоко сожалею о случившемся», — сказал мужчина, отвечая на вопрос о причинах нанесения вреда сотруднику Росгвардии.





Напомним, инцидент произошел в начале июля при попытке молодого человека помешать задержанию своего отца Шахина Шыхлински в тот момент, когда они оба были в автомобиле. Оперативники начали бить окна машины, а один из них открыл дверь с той стороны, где сидел Шыхлински-старший. Тогда его сын, который был за рулем, сдал назад, а открытая дверь сбила с ног росгвардейца.





Выслушав объяснения мужчины, Ленинский районный суд Екатеринбурга все же отправил его под стражу на два месяца. Адвокат сообщил о намерении обжаловать решение суда в ближайшее время.





В конце июня в Екатеринбурге прошли массовые задержания азербайджанцев с российским гражданством. СМИ писали о задержании 50 человек. По версии следствия, они входили в преступную группу, причастную к нескольким убийствам и покушениям на убийство в Екатеринбурге.