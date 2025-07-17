Обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Воронеже

Обломки украинского беспилотного летательного аппарата врезались в жилой дом в Воронеже во время атаки 17 июля. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.





«Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем и пригородом обнаружено и уничтожено уже не менее пяти БПЛА. К сожалению, в результате попадания фрагментов беспилотника в многоэтажный дом в левобережной части Воронежа пострадали, по предварительной информации, трое несовершеннолетних», — написал глава региона.





По данным губернатора, два мальчика 2009-го и 2013 года рождения с травмами головы и ссадинами были госпитализированы. Девочка 2009 года рождения получила резаные раны рук и ног — ей помощь оказали на месте.





В результате удара в одной из квартир разрушена оконная рама и не несущая стена, в двух других выбиты стекла и поврежден фасад, еще в одной нарушено остекление. Часть жильцов была эвакуирована, для них организуют временное размещение.





Ранее сообщалось, что во время атаки на Воронеж 15 июля пострадали 16 человек.