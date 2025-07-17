Силы ПВО сбили три украинских беспилотника, летевших на Москву

Система противовоздушной обороны в ночь на 17 июля сбила три украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Москву. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.





«ПВО Минобороны сбили два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в публикации.





Спустя несколько минут глава города сообщил об еще одном уничтоженном беспилотнике. На место падения обломков выехали специалисты. Информации о пострадавших и разрушениях нет.





В Минобороны России уточнили, что всего за прошедшую ночь над регионами страны было уничтожено 122 БПЛА. Наибольшее количество — 43 — уничтожили в Брянской области, 38 дронов было сбито в небе над Курской областью, 10 — в Орловской, по шесть БПЛА сбили в Смоленской и Воронежской областях. В Калужской области и Крыму уничтожили по три беспилотника, в Ленинградской и Липецкой — по два, в Тульской области — один.