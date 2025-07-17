Крупнейший фрагмент Марса продали на аукционе за 5,2 миллиона долларов

Фрагмент Марса весом 24,67 килограмма был продан за 5,296 миллиона долларов на торгах в США. Об этом сообщил аукционный дом Sotheby’s, проводивший продажу уникального лота под номером NWA 16788.





Это самый крупный из всех фрагментов Красной планеты, которые есть на Земле. Его объем составляет около 6,5 процента от всего известного марсианского вещества на нашей планете. Проданный осколок на 70 процентов массивнее предыдущего рекордсмена, сообщили организаторы аукциона. Более того, он является образцом редкого оливин-микрогаббрового шерготтита.





Эксперты считают, что камень сформировался в результате медленного остывания магмы на Марсе, потому что имеет характерную крупнозернистую структуру с включениями пироксена, маскелинита и оливина. Уникальная находка была сделана 16 ноября 2023 года охотником за метеоритами в отдаленном регионе Агадес в Нигере.





Ранее президент США Дональд Трамп пообещал, что американцы установят свой флаг на Марсе.