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Россия передала Украине 1000 погибших и вернула тела 19 российских солдат
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Обмен состоялся в рамках Стамбульских договоренностей undefined
Новости

Россия передала Украине 1000 погибших и вернула тела 19 российских солдат

Обмен состоялся в рамках Стамбульских договоренностей

Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной.


«В продолжение договоренностей Стамбула передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — написал Мединский в своем Telegram-канале.


Данный обмен стал очередным этапом реализации договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. Ранее Москва и Киев уже осуществляли подобные обмены.


Ранее в Минобороны также сообщили, что Россия вернула с территории Украины еще одну группу военных в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.

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