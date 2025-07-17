Россия передала Украине 1000 погибших и вернула тела 19 российских солдат

Россия передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах с Украиной.





«В продолжение договоренностей Стамбула передали сегодня Украине еще 1000 тел солдат ВСУ. Получили 19 тел погибших наших бойцов. Да упокоятся они на родной земле», — написал Мединский в своем Telegram-канале.





Данный обмен стал очередным этапом реализации договоренностей, достигнутых сторонами в Стамбуле. Ранее Москва и Киев уже осуществляли подобные обмены.





Ранее в Минобороны также сообщили, что Россия вернула с территории Украины еще одну группу военных в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле.