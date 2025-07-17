Американская компания Coca-Cola изменит рецептуру своего напитка по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.





«Я вел переговоры с Coca-Cola о том, чтобы они начали использовать настоящий тростниковый сахар в Coca-Cola в США, и они согласились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал решение в Coca-Cola», — написал Трамп.





Как сообщает агентство Reuters, это решение может быть связано с инициативой администрации «Сделаем Америку снова здоровой» (Make America Healthy Again), которую поддерживает министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди — младший. Программа направлена на улучшение качества продуктов питания, включая отказ от искусственных добавок.





В настоящее время при производстве Coca-Cola для американского рынка используется кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, тогда как в других странах компания применяет тростниковый сахар. Изменение рецептуры произойдет в ближайшее время.





Ранее сообщалось, что иностранные компании, покинувшие Россию с начала специальной военной операции, в том числе Coca-Cola, потеряли более 107 миллиардов долларов в виде списаний, упущенных доходов и обесценившихся активов.