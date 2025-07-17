Верховная рада утвердила Юлию Свириденко новым премьер-министром Украины

Верховная рада Украины 17 июля утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на пост премьер-министра. Об этом в своем Telegram-канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.





За ее назначение проголосовали 262 депутата, против выступили 22, воздержались 26, еще 22 парламентария не участвовали в голосовании.





Свириденко с 2021 года была в должности первого вице-премьера и министра экономики. Именно она в мае 2025 года заключила скандальное соглашение с США по редкоземельным металлам. Чиновница сменит на посту Дениса Шмыгаля, возглавлявшего правительство более пяти лет. Президент Владимир Зеленский предложил назначить Шмыгаля министром обороны, а нынешнего главу Рустема Умерова планируется направить послом в США.





Формирование нового состава кабинета министров по предложению Свириденко завершится в течение дня. Как сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, радикальных кадровых изменений не ожидается, несмотря на то что ранее была информация о радикальных перестановках в кабмине.





На деле часть министров сохранит свои посты, некоторые поменяются должностями, а отдельные ведомства будут реорганизованы. В частности, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности планируется объединить с Минобороны.