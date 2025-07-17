Умер режиссер Юрий Кара, автор «Мастера и Маргариты» и «Завтра была война»

На 71-м году жизни скончался известный кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Кара. Об этом в своем Telegram-канале сообщила киножурналист Наталья Боброва, сотрудничавшая с ним во время съемок фильма «Мастер и Маргарита».





«Грустная весть. Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара («Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы)... В Ялте. Внезапно. Светлая память», — передает РИА Новости.





В марте этого года режиссер рассказывал, что перенес инфаркт.





Юрий Кара за свою карьеру снял несколько культовых картин, среди которых «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», а также «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Интересные мужчины», «Я — кукла», «Гамлет. XXI век» и «Королев».





Ранее сообщалось, что скончался режиссер Юрий Мороз.