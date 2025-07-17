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Умер режиссер Юрий Кара, автор «Мастера и Маргариты» и «Завтра была война»
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Ему было 70 лет Юрий Кара
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Умер режиссер Юрий Кара, автор «Мастера и Маргариты» и «Завтра была война»

Ему было 70 лет

Юрий Кара Фото: Global Look Press / Комсомольская правда

На 71-м году жизни скончался известный кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Юрий Кара. Об этом в своем Telegram-канале сообщила киножурналист Наталья Боброва, сотрудничавшая с ним во время съемок фильма «Мастер и Маргарита».


«Грустная весть. Ушел из жизни кинорежиссер Юрий Кара («Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита» и другие фильмы)... В Ялте. Внезапно. Светлая память», — передает РИА Новости.


В марте этого года режиссер рассказывал, что перенес инфаркт. 


Юрий Кара за свою карьеру снял несколько культовых картин, среди которых «Завтра была война», «Воры в законе», «Мастер и Маргарита», а также «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным», «Интересные мужчины», «Я — кукла», «Гамлет. XXI век» и «Королев».


Ранее сообщалось, что скончался режиссер Юрий Мороз.

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#смерть #режиссер #юрий кара
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