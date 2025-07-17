В МЧС рассказали о «принципиальных» коровах во время наводнения в Якутии

В МЧС Якутии рассказали о «принципиальных» коровах, которые забрались на холм из-за наступающего наводнения и не желают спускаться. Все это время животные остаются без еды, и их никто не доил. Но опасности для коров нет, заверили Daily Storm в пресс-службе ведомства.





В Сеть ранее попали снимки, на которых порядка 20 буренок стоят на островке земли в затопленном селе Хара-Тумул в Оймяконском улусе. Кадры сделал местный житель, который утверждал, что коровы не могут самостоятельно покинуть этот холм.





В МЧС придерживаются иного мнения: «Если вы посмотрите внимательнее на снимки в Сети, то увидите другую корову, которая стоит в воде. Грубо говоря, если бы это был человек — как будто воды по колено там. А рядом — забор. Соответственно, можете сделать логические рассуждения насчет высоты этого бугорка. Это не холм! И поэтому никакой опасности для животных нет».





В ведомстве сообщили, что сейчас в зоне подтопления находится и работает группировка МЧС. Спасатели в том числе занимаются отгоном скота, вывозом телят. «Но конкретно этим коровам ничего не угрожает. Захотят — сами спустятся. Там не такая высокая вода», — заключили в МЧС.





Минсельхоз Якутии уже отчитался об эвакуации более 500 голов крупного рогатого скота из нескольких сел, включая Хара-Тумул. По данным МЧС, на территории Оймяконского и Момского районов наблюдается подъем уровня воды в бассейне реки Индигирка. Из населенных пунктов, оказавшихся в зоне подтопления, эвакуировали 110 человек, из них 39 детей.





С 14 июля несколько районов на востоке Якутии сталкиваются с паводками и наводнениями. В одном из них — Оймяконском — власти объявили режим ЧС. Служба спасения республики посоветовала путешественникам воздержаться от турпоходов и сплавов.





Кроме того, МЧС Якутии предупредило, что в период с 17 по 19 июля, как ожидается, пройдет пик паводка на реке Алдан в пределах Томпонского района.