Госдума ввела штрафы за поиск экстремистского контента через VPN

Госдума одобрила во втором чтении законопроект, вводящий административную ответственность за поиск экстремистских материалов в интернете, в том числе с использованием VPN-сервисов. За принятие поправок проголосовали 283 депутата, против выступили 22, еще 22 парламентария воздержались.





Законопроект внесли в Думу в октябре 2024 года, в январе текущего года его приняли в первом чтении.





Согласно изменениям, за подобные действия теперь предусмотрены штрафы от трех тысяч до пяти тысяч рублей. Также депутаты ввели штрафы за рекламу VPN-сервисов. За это предусмотрен штраф от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для физлиц, от 80 тысяч до 150 тысяч — для должностных лиц, от 200 тысяч до 500 тысяч — для юридических лиц.





Также были введены штрафы за незаконную передачу абонентского номера другим лицам и данных для входа в интернет-ресурсы.





В КПРФ сообщили, что депутаты от партии проголосовали против нововведений.





Ранее сообщалось, что законопроект подвергся критике. В частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что новый закон парализует 30 процентов деятельности ее организации по мониторингу опасного контента.