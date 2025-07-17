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«Бог даст деточку — даст и денюжку»: Паслер ответил на опасения россиян заводить детей без квартиры
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Губернатору пожаловались на дорогое жилье и неподъемную ипотеку undefined
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«Бог даст деточку — даст и денюжку»: Паслер ответил на опасения россиян заводить детей без квартиры

Губернатору пожаловались на дорогое жилье и неподъемную ипотеку

Временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер ответил на страхи россиян рожать детей без жилья фразой «Бог даст деточку — даст и денюжку». По его словам, отсутствие жилья не должно сдерживать россиян при планировании детей.


Паслер признался, что в молодости сам рассуждал аналогично, но изменил свое мнение после совета «одного умного человека», который сказал ему эту поговорку. Эти замечания прозвучали на фоне жалоб от граждан, что стоимость типовой квартиры в Екатеринбурге превышает размер материнского капитала примерно в 10 раз, а средняя ипотечная ставка остается высокой для большинства молодых семей, передает 66.ru.


«Мотивация создать условия точно даст новую траекторию развития. Я в этом не сомневаюсь, и вы должны в это поверить, когда сами в это поверите, этот вопрос через некоторое время обязательно снимется», — ответил губернатор, уточнив, что ставка по ипотеке может снизиться.


Ранее сообщалось, что в мае 2025 года банки выдали почти 53 тысячи ипотечных кредитов на 231 миллиард рублей. В годовом отношении количество и объем выдач сократились на 60 процентов. 

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#ипотека #рождаемость #денис паслер
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