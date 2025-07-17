Суд приговорил генерал-майора Шестерова к шести годам колонии за хищения у Минобороны

Одинцовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему заместителю начальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майору Владимиру Шестерову. Его признали виновным в хищениях бюджетных средств, выделенных Минобороны и парку «Патриот».





Судья Алексей Коростелев назначил Шестерову наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор оказался на полгода мягче запрошенного гособвинением, которое требовало для подсудимого 6,5 года заключения. Кроме того, суд постановил лишить Шестерова звания генерал-майора и государственных наград. Также с него взыщут 18 миллионов рублей в пользу государства.





«Я виноват, себя не обеляю, искренне раскаиваюсь», — заявил Шестеров в последнем слове.





Он просил суд сохранить ему свободу, звание и награды. Однако эти ходатайства были отклонены, после чего бывший генерал был взят под стражу прямо в зале суда, пишет РИА Новости.





Дело Шестерова связано с расследованием масштабных хищений при строительстве парка «Патриот», где фигурантами также проходят бывший замминистра обороны Павел Попов и директор парка Вячеслав Ахмедов.





Попов, как сообщалось ранее, построил на эти деньги дачу и гараж своему сыну.