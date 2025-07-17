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Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины
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За его назначение проголосовали 267 нардепов undefined
Новости

Верховная рада утвердила Дениса Шмыгаля новым министром обороны Украины

За его назначение проголосовали 267 нардепов

Верховная рада Украины утвердила Дениса Шмыгаля на должность министра обороны. За его назначение проголосовали 267 народных депутатов.


Кандидатура Шмыгаля была предложена ранее Владимиром Зеленским. Он заменит на этом посту Рустема Умерова, возглавлявшего оборонное ведомство с сентября 2023 года. До этого министром обороны был Валерий Залужный, которого после отставки отправили послом в Великобританию.


Днем ранее Шмыгаль покинул пост премьер-министра, который он занимал рекордные пять лет из-за военного положения. Во главе кабмина его сменила Юлия Свириденко, ранее занимавшая должность первого вице-премьера — министра экономики.

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#верховная рада #шмыгаль #минобороны украины
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