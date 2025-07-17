Журналиста «Пятой власти», задержанного с 12 пакетами порошка в Воронеже, уволили

Журналиста, задержанного с 12 пакетами порошка в Воронеже, уволили из «Пятой власти». Об этом Daily Storm сообщил главный редактор издания Вадим Серов. Он считает, что история Вячеслава Лобанова не повторит кейс Ивана Голунова, которого задержали с наркотиками*, но потом признали невиновным.





«Мы с ним попрощались. Его уволили. Вы думаете, не за что [было]? Вы должны понимать, с чем связано увольнение...» — сказал Серов.





Он сообщил, что не намерен оказывать никакую поддержку теперь уже бывшему подчиненному: «Как вы думаете, когда человек отказывается от медицинского освидетельствования и при нем обнаруживают такие вещи [наркотики] — кто ему должен помогать? Мне кажется, адвокаты».





«Думаю, вряд ли это повторение истории Ивана Голунова», — полагает собеседник. Но, как отметил Серов, ранее Лобанов не был замечен в употреблении запрещенных веществ.





В Воронеже в ночь на 16 июля сотрудники ДПС остановили автомобиль Chery Tiggo под управлением журналиста. Полицейские заметили у Лобанова признаки опьянения и предложили ему пройти освидетельствование. Но мужчина отказался. Затем правоохранители досмотрели машину, в салоне которой нашли 12 пакетов с веществом серого цвета. Они отправлены на экспертизу. Предварительно, это амфетамин.





Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ».





* Употребление наркотиков наносит вред здоровью