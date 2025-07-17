Основательницу сети «АндерСон» Татулову объявили в розыск по уголовной статье

МВД России объявило в розыск основательницу ресторанной сети «АндерСон» Анастасию Татулову*. Это следует из базы ведомства.





В карточке на сайте МВД указано, что бизнесвумен разыскивается по уголовной статье, однако не уточняется, какой именно. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о нарушении ею закона об иностранных агентах.





В апреле 2024 года Минюст включил Татулову в реестр иностранных агентов. Основанием стали ее публичные выступления против специальной военной операции на Украине, распространение материалов иностранных агентов и недостоверной информации, которая формирует негативный образ России и ее армии.





Сейчас предпринимательница находится за пределами России. Свою сеть кафе «АндерСон» она продала в 2023 году.





*Признана Минюстом РФ иноагентом.