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Основательницу сети «АндерСон» Татулову объявили в розыск по уголовной статье
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Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах undefined
Новости

Основательницу сети «АндерСон» Татулову объявили в розыск по уголовной статье

Речь идет о нарушении закона об иностранных агентах

МВД России объявило в розыск основательницу ресторанной сети «АндерСон» Анастасию Татулову*. Это следует из базы ведомства.


В карточке на сайте МВД указано, что бизнесвумен разыскивается по уголовной статье, однако не уточняется, какой именно. Как уточняет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, речь идет о нарушении ею закона об иностранных агентах.


В апреле 2024 года Минюст включил Татулову в реестр иностранных агентов. Основанием стали ее публичные выступления против специальной военной операции на Украине, распространение материалов иностранных агентов и недостоверной информации, которая формирует негативный образ России и ее армии.


Сейчас предпринимательница находится за пределами России. Свою сеть кафе «АндерСон» она продала в 2023 году.


*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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#мвд #иноагент #розыск
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