«Много вопросов было и рассматривали в течение часа»: депутат Арефьев проголосовал против штрафов за поиск экстремистского контента

Госдума приняла поправку о штрафах за поиск экстремистского контента через VPN. 285 парламентариев проголосовали за, 19 — против, 20 — воздержались. Депутат Госдумы Николай Арефьев рассказал Daily Storm, что проголосовал против инициативы. Он считает, что законопроект очень запутанный, к нему было много вопросов, а рассматривали его в течение часа.





«Закон очень запутанный. Много вопросов было, и рассматривали его в течение часа. Я хочу сказать, что мы последние две недели рассматриваем законы, которые только и вводят штрафные санкции. У нас, видимо, хотят бюджет наращивать не за счет экономики, а исключительно за счет штрафных санкций, чтобы у людей забрать», — сообщил Арефьев.





«Я такой закон не поддерживаю. И голосовал против», — сказал депутат.





Авторы законопроекта заверили, что штраф выпишут только тем, кто будет пытаться зайти на запрещенный сайт или какую-то запрещенную платформу, куда «просто так не попадешь» и «случайно не влезешь».





«Опасаться того, что люди случайно возьмут информацию с запрещенного какого-то сайта и будут оштрафованы, — нас убедили в том, что этого не будет. Потому что довольно сложно зайти на этот запрещенный сайт или на платформу. То есть штрафоваться будут те, кто, умышленно зная, как зайти на эти сайты, будут проникать на эти сайты, брать запрещенную информацию и каким-то образом ее использовать», — пояснил парламентарий.





16 июля в президентском Совете по правам человека обеспокоились предложением штрафовать за поиск экстремистского контента.





Член президиума СПЧ Кирилл Кабанов рассказал , что правозащитники готовят рекомендации к инициативе депутатов. Член СПЧ Ева Меркачева напомнила о свободе получения информации и запрете на преследование за мыслепреступления.





Против поправок также выступила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, инициатива парализует 30% деятельности ее организации по мониторингу опасного контента.