Telegram начал процесс открытия представительства в России

Мессенджер Telegram приступил к процедуре создания официального представительства в России. В настоящее время этот процесс находится на стадии согласования с российскими регуляторами, следует из данных сайта Роскомнадзора.





Компания рассматривает несколько вариантов выполнения требований российского законодательства: открытие филиала, создание представительства или учреждение российского юридического лица. Напомним, что в настоящее время Telegram зарегистрирован на Британских Виргинских островах.





Этот шаг стал очередным этапом выполнения мессенджером закона о «приземлении» иностранных IT-компаний, который действует в РФ с 2022 года. Ранее Telegram уже выполнил два других обязательных требования.





Закон о «приземлении» распространяется на иностранные IT-компании с аудиторией в России более 500 тысяч пользователей в день. Среди требований — создание юридического лица в стране, регистрация на сайте Роскомнадзора и организация электронной формы обратной связи для пользователей.





Ранее сообщалось, что американская IT-компания Apple первой открыла представительство в России, исполнив требование «закона о приземлении».